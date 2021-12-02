منع أسامة الصغير من مغادرة البلاد للمشتركة في مؤتمر في ايطاليا

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 08:28 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قال النائب بالبرلمان والقيادي في حركة النهضة أسامة الصغير في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك أنه تمّ منعه من السفر.
وقال النائب أنه كان سيسافر لزيارة عائلته وكذلك للمشاركة في الملتقى السّنوي الذي تنظّمه إيطاليا " Rome Med Dialogues" مثل كلّ سنة استجابة للدعوة التي تلقاها لكن السلطات أبلغته بانه ممنوع من السفر.



Commentaires


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Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Jeudi 02 Decembre 2021 à 08h 50m |           
متسلق انتهازى مريض عقليا و خبيث و خسيس اخذ الشعب التونسي رهينة تحت قيادته ليرمى به البحر.
نتمنى ان يقع اقتلاعه من الرئاسة بدون دم او حرب اهلية



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