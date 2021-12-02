منع أسامة الصغير من مغادرة البلاد للمشتركة في مؤتمر في ايطاليا

قال النائب بالبرلمان والقيادي في حركة النهضة أسامة الصغير في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك أنه تمّ منعه من السفر.وقال النائب أنه كان سيسافر لزيارة عائلته وكذلك للمشاركة في الملتقى السّنوي الذي تنظّمه إيطاليا " Rome Med Dialogues" مثل كلّ سنة استجابة للدعوة التي تلقاها لكن السلطات أبلغته بانه ممنوع من السفر.