الدكتور رياض دغفوس: 'غلق الحدود غير مطروح حاليا ولدينا حلول أخرى'



نحو تعميم تلقيح الأطفال في كل المدارس

علّق اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021 عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الدكتور رياض دغفوس، على الدعوات المطالبة بغلق الحدود التونسية تفاديا وتجنبا لدخول متحور أوميكرون إلى تونس.وفي إجابته على سؤال ماتينال اذاعة شمس، أفاد الدكتور دغفويس أن منظمة الصحية العالمية أكدت أن غلق الحدود لا يُمثل حلا لمواجهة تفشي أوميكرون.وتابع المتحدث أن تونس لم تنتهج حل غلق الحدود وأن هذا الإجراء غير مطروح حاليا، مبينا أن هناك حلول أخرى.وتحدث الدكتور رياض دغفوس، عن إمكانية توسيع الفئة العمرية للأطفال في علاقة بالتلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل شريحة أصغر من الشريحة المستهدفة حاليا.وقال الدكتور دغفوس إن فيروس كورونا في تونس لم يتسبب في حالات خطيرة لدى الأطفال.وأشار إلى أن هناك توجه لتعميم تلقيح الأطفال في كل المدارس للفئة العمرية 12--14 سنة.