كأس العرب فيفا قطر 2021 : التحاق الخميري وزدام بالمنتخب

شرع المنتخب الوطني اليوم الأربعاء، في الإعداد للمقابلة التي ستجمعه يوم الجمعة ضد نظيره السوري على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العرب فيفا قطر 2021.



وقسم المدرب الوطني منذر الكبير، اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى العناصر التي شاركت في لقاء يوم الثلاثاء، والتي خضعت لتمارين لإزالة الإرهاق.



أما المجموعة الثانية، فتكونت من اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء الافتتاحي وتدربوا بشكل عادي تحسبا للمقابلة القادمة.

وخضع الثنائي، علي معلول وياسين الشيخاوي ، لفحوصات صباح اليوم في انتظار أن يتم إخضاعهم لاحقا لفحوصات جديدة .



وقد عرف مقر تربص المنتخب، التحاق الثنائي معتز الزدام وجاسر الخميري، بعد أن وجه لهما المدرب الوطني الدعوة للمشاركة في المنافسات لتعويض أيمن عبد النور وأنيس بن سليمان. وقد تمتع هذا الثنائي بتحضيرات خاصة .



ويُنهي منتخبنا استعداداته لمباراة سوريا بإجراء آخر حصة تدريبية في ملعب العقلة الخاص بالتدريبات تنطلق على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت تونس وستكون مفتوحة للصحافيين خلال الـ15 دقيقة الأولى.



وستعقد قبل انطلاق الحصة على الساعة الرابعة والربع بتوقيت تونس ندوة صحافية لما قبل لقاء سوريا بحضور المنذر كبير مدرب المنتخب واللاعب ياسين مرياح.



يُذكر أن منتخبنا فاز في مباراته الأولى ضد موريتانيا 1/5 فيما انهزم منتخب سوريا في مباراته الأولى ضد الإمارات 2/1.



