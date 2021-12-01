استطلاع امرود "الدستوري الحر يتصدر الانتخابات التشريعية وقيس سعيد الرئاسية"

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 21:00 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية لشهر نوفمبر الجاري وفق استطلاع اجرته " امرود كونسلتينغ حيث حصل الحزب على 29 بالمائة يليه في المرتبة الثانية الحزب المفترض لقيس سعيد بحوالي ب26 بالمائة ثم حركة النهضة في المرتبة الثالثة ب15 في المائة ثم القوائم المستقلة ب6 في المائة ثم حركة الشعب ب5 في المائة ثم التيار الديمقراطي ب4 في المائة ثم افاق تونس ب3 في المائة ثم ائتلاف الكرامة ب3 في المائة وحزب قلب تونس ب2 في المائة.

اما في الرئاسية فقد تحصل الرئيس قيس سعيد على المرتبة الاولى ب79 في المائة ثم عبير موسي ب5 في المائة ثم الصافي سعيد ب4 في المائة ثم المنصف المرزوقي ب3 في المائة ثم ثم عبد اللطيف المكي ب2 في المائة ثم محمد عبو ب1 في المائة يليه عبد الفتاح مورو ب1 في المائة ثم الفاضل عبد الكافي ب1 في المائة ونبيل القروي ب1 في المائة.




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