مستشارة ببلدية الكرم: تفاجأت بوجود أخي بين المقتحمين للبلدية...خويا مريض وهوما يخدمو بيه

كشفت الاربعاء 1 ديسمبر، المستشارة ببلدية الكرم راضية قراش أن شقيقها كان من بين الاشخاص الذين أقدموا على اقتحام مقر البلدية مساء الثلاثاء.وقالت في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك " بعد ما شفت اقتحام المجلس البلدي بالكرم، لم أكن على علم بالاجتماع لذلك لم احضر والاكثر تفاجأت بوجود خويا ضمن المقتحمين".وتابعت قائلة " تصدمت، خويا مريض وهوما يخدمو بيه" وتبرأت قراش مما يقوم به شقيقها مقدمة اعتذارها لرئيس البلدية فتحي العيوني.