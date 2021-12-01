مستشارة ببلدية الكرم: تفاجأت بوجود أخي بين المقتحمين للبلدية...خويا مريض وهوما يخدمو بيه

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 15:42 قراءة: 0 د, 22 ث
      
كشفت الاربعاء 1 ديسمبر، المستشارة ببلدية الكرم راضية قراش أن شقيقها كان من بين الاشخاص الذين أقدموا على اقتحام مقر البلدية مساء الثلاثاء.

وقالت في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك " بعد ما شفت اقتحام المجلس البلدي بالكرم، لم أكن على علم بالاجتماع لذلك لم احضر والاكثر تفاجأت بوجود خويا ضمن المقتحمين".

وتابعت قائلة " تصدمت، خويا مريض وهوما يخدمو بيه" وتبرأت قراش مما يقوم به شقيقها مقدمة اعتذارها لرئيس البلدية فتحي العيوني.


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