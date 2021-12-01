هشام السنوسي: صاحب إذاعة 'القرآن الكريم' يستغل أجهزة ممنوعة وقد تُشكل خطرا على الأمن القومي

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 14:14 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" هشام السنوسي، اليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021، إنّ صاحب إذاعة 'القرآن الكريم' يستغل أجهزة ممنوعة وقد تُشكل خطرا على الأمن القومي.

وفي تصريح لاذاعة شمس شمس، عبّر هشام السنوسي، عن استغرابه من الأحكام القضائية الصادرة بخصوص هذه الإذاعة بينها الحكم الصادر عن ابتدائي بن عروس والقاضي بإعادة جهازالبث الذي حجزته الهايكا.

وقال السنوسي أنه أصبحت هناك نقاط استفهام متراكة حول كيفية الحكم بإعادة أجهزة بث لإذاعة خارجة عن القانون خاصة وأنه في كل مرة تقوم الهيئة بحجز أجهزة البث يقوم صاحبها بتركيز أجهزة أخرى.

ولفت السنوسي إلى أن الأجهزة التي يتم استعمالها في البث يمنع دخولها لتونس إلا بإجازة وتراخيص معقدة لكن صاحب إذاعة القرآن الكريم يقوم بجلب أجهزة مهربة ويستعملها للبث.

تصريحات رشيدة النيفر غير مسؤولة والهايكا قررت مُقاضاتها

واعتبر السنوسي، أن تصريحات المستشارة الإعلامية السابقة في رئاسة الجمهورية رشيدة النيفر، بخصوص عدم استقلالية الهايكا غير مسؤولة.

وأضاف أن الهيئة قررت مقاضاة النيفر وعدم الدخول في مهاترات.

هذا ولفت إلى أن النيفر سبق لها أن رفعت دعوى ضد الهايكا لكنها خسرتها وفق قوله.


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