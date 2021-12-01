سنية الدهماني: بالحديث عن الخمارات.... قيس سعيد يريد استقطاب الخزان الانتخابي للمحافظين

قالت المحامية سنية الدهماني في تصريح ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" أن تصريح الرئيس قيس سعيد حول مرتادي المطاعم والخمارات هو محاولة لاستقطاب الخزان الانتخابي للمحافظين.وقالت الدهماني " كلمة الخمارة هدفها سياسي عبر استقطاب المحافظين كما قامت باستقطاب في السابق قواعد الدستور الحر بالحديث عن الاسلام السياسي".وتابعت سنية الدهماني " للاسف الشديد... لم نتجاوز مرحلة الشعارات وتقسيم الشعب".وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، شدد لدى إشرافه يوم أمس الثلاثاء، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، على أن "الدولة التونسية ليست لقمة سائغة.. وستبقى قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم"، مضيفا "سنتصدى لهؤلاء.. وكما قلت طلقة من إرهابي، ستقابل بوابل من الرصاص لا يعدّه إحصاء"، على حد تعبيره.وفي إشارة إلى خصومه، قال سعيد "آن الأوان ليفهموا أن الدولة التونسية ليست لقمة سائغة، وسنواصل العمل بنفس العزم للحفاظ عليها"، متابعا قوله "ستبقى الدولة التونسية قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم".وانتقد "من يتحدّثون عن الحدّ من الحريات، وهم يتحدثون بكل حرية متجاوزين القانون، ومنهم من يدعو الى العصيان وهو حر طليق"، لافتا إلى أنه "تم التعامل مع كل التجاوزات بكل مرونة، ومع ذلك يؤكّدون (في إشارة إلى خصومه) على ان الاجراءات التي تم اتخاذها في 25 جويلية الماضي، هي اجراءات تمس بالحقوق والحريات، رغم تنقلاتهم واجتماعاتهم وتقديمهم لأشخاص على أنهم كفاءات عليا"، قائلا، في هذا الجانب، "نحن بحاجة إلى الصادقين المخلصين قبل الكفاءة .. الكفاءة عندهم في الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون، وعندنا هي الوطنية وتونس وخدمة الشعب ومطالبه"، حسب تعبيره.وأشار إلى أنهم "كانوا يعتقدون أنّه منهم، ويمكن أن ينخرط في مؤامراتهم، ولكني أعتبرهم أخطأوا العنوان"، مؤكّدا أنه "ليس منهم وليسوا منه، إلا إذا تم الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية".