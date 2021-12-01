الكبارية... تحويل وجهة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة واغتصابه

تمكن أول أمس أعوان مركز الأمن الوطني بحي النور وأثر نصبهم لكمين محكم من القبض على عنصر إجرامي خطير من ذوى السوابق العدلية، حول وجهة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بناية مهجورة بالجهة و اعتدى عليه جنسيا تحت التهديد بموس ،واعترف المتهم بما نسب إليه، بعد مجابهته بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرضه لاعتداء جنسي من قبله ،باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.



