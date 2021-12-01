لجنة حقوق الانسان باتحاد البرلمانيين الدولي تؤكد على حق النائبين سيف مخلوف ونضال سعودي في محاكمة عادلة وتأمل في تمكينها من معطيات مفصلة حول القضايا‎‎

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 09:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تقدمت الثلاثاء 30 نوفمبر، لجنة حقوق الانسان بالاتحاد الدولي للبرلمانيين بمجموعة من التوصيات للجلسة العامة للاتحاد في علاقة بالشأن الوطني اثر تلقيها شكاية من عدد من النواب التونسيين.

وعبرت اللجنة عن انشغالها بتدخل القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين والنواب على غرار النائبين سيف مخلوف ونضال السعودي مؤكدة على حقهما في محاكمة عادلة كما عبرت اللجنة عن أملها في ان تمكنها السلطات التونسية من معطيات مفصلة بخصوص القضايا المرفوعة ضد النائبين.

وحذرت اللجنة مما اعتبرتها حملة الشيطنة التي تستهدف نواب البرلمان منذ تجميده في 25 جويلية معتبرة ان هذه الحملة تشكل تهديدا لسلامتهم.


Commentaires


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FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 01 Decembre 2021 à 09h 28m |           
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