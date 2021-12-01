رئيسة الحكومة تتحادث مع سفير ألمانيا بتونس

استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل.

ونوّهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة بالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التونسية - الألمانية في العشرية الأخيرة والدعم الألماني المستمرّ لبلادنا، مؤكّدة على ضرورة مواصلة التشاور بين الجانبين لمزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.



وشكرت رئيسة الحكومة وقوف ألمانيا إلى جانب تونس خاصة خلال جائحة كوفيد-19، كما استعرضت بالمناسبة الخطوط الكبرى لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي ستنفذه الحكومة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والذي يكتسي أهميّة قصوى ضمن الأولويات التي تعمل الحكومة على إنجازها.



من جهته أشار سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل إلى حرص ألمانيا على إنجاز برامج التعاون الثنائي المتفق عليها في مختلف المجالات مع التأكيد على عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم اللازم لتونس خصوصا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وجدّد سفير ألمانيا بتونس دعم ألمانيا لبلادنا ووقوفها الى جانبها قصد مساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة.



