رئيسة الحكومة تتحادث مع رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتونس

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 08:37 قراءة: 0 د, 33 ث
      
التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بتونس نوديرا منصوريفا Nodira Mansurova.

ووفق بلاغ للقصبة, مثّل اللقاء مناسبة لتدارس سبل التعاون المالي والمساندة الفنّية للمشاريع التي يتبنّاها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سيما في مجالات الطاقة والرقمنة والبنية التحتيّة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تدخل البنك في مجال النقل وفي انجاز مدن خضراء "green city ".

وثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة المثال التنموي في تونس منذ العام 2012 ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والصناعة والدعم المالي واللوجستي لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

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