رئيسة الحكومة تلتقي الأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 08:34 قراءة: 0 د, 22 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية بيار بايي Pierre Baillet.

وتطرّق اللقاء إلى التعاون متعدّد الأطراف بين تونس والبلديات الفرنكوفونية القائم على مفهوم التنمية المستدامة والمندمجة واعتماد الرقمنة في مجالات الخدمات البلدية والتنمية المحليّة في الجهات.

وعبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة لمزيد تنسيق جهود التعاون فيما يخص تأطير البلديات التونسية خاصة في مجال التنمية المستدامة وتمويل المرافق العامة المحلية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237121



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Algerie - Soudan
  14:00 Egypte - Liban
  17:00 Maroc - Palestine
  20:00 KSA - Jordanie
Arab Cup

الأربعاء 01 ديسمبر 2021 | 26 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:13 05:42
Babnet
10°
 Babnet18° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1020°-1114°-1117°-1115°-12
  • Avoirs en devises
    20456,9

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25226 DT        1$ =2,91655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   393,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   