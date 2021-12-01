رئيسة الحكومة تلتقي الأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين القار للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية بيار بايي Pierre Baillet.



وتطرّق اللقاء إلى التعاون متعدّد الأطراف بين تونس والبلديات الفرنكوفونية القائم على مفهوم التنمية المستدامة والمندمجة واعتماد الرقمنة في مجالات الخدمات البلدية والتنمية المحليّة في الجهات.



وعبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة لمزيد تنسيق جهود التعاون فيما يخص تأطير البلديات التونسية خاصة في مجال التنمية المستدامة وتمويل المرافق العامة المحلية.



