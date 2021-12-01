عز الدين سعيدان: كتلة الأجور قفزت إلى 61،9% وهذا من أخطر الأشياء

Publié le Mercredi 01 Decembre 2021 - 07:59 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال اليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، إن كتلة الأجور قفزت إلى 61،9 بالمائة من ميزانية الدولة، معتبرا ذلك غير مقبول ولم تُسجله أي دولة في العالم.

وتساءل عز الدين سعيدان عن ماذا بقي للنفقات أخرى وللاستثمار العمومي إذا كتلة الأجور تستحوذ على أكثر من 60 بالمائة.

وتابع في تدخل في ماتينال اذاعة شمس ، أن الأجور أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الدولة وهو أخطر الأشياء والمتسبب في أزمة عميقة.

وكشف أن الدين العمومي أصبح يفوق 100 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

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