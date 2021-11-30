رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول الوضع الصحي في تونس

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 22:33 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري حول الاستعداد لمجابهة فيروس كورونا.

واستمعت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة الى عرض حول الوضع الوبائي العالمي وتفشي العدوى في أوروبا وظهور متحور "أوميكرون" قدمه وزير الصحة السيد على مرابط في مستهل هذا المجلس.

وأكدت رئيسة الحكومة على ضرورة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بالتنسيق مع الأطراف المعنية وتعزيز الحملات الإعلامية حول وسائل الحماية والوقاية، كما دعت الى ضرورة تشديد إجراءات الوافدين والزيادة في عدد التحاليل والتحاليل السريعة، والترفيع في قدرة التقطيع الجيني.

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