العوينة : عصابة فتيات توزع المخدرات على القصر بالحدائق العمومية

نجح امس أعوان فرقة البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الامن الوطني بالبحيرة ،واثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية الدقيقة ،من الكشف عن شبكة نسائية تقوم بترويج المخدرات الى القصّر بالحدائق العمومية بجهة العوينة وتحديدا بمنطقة حي الواحات ،وقد تم وايقاف شريكي تلك العصابة وحجز كميات من المخدرات بحوزتهما .



وكان منطلق القضية اثر تقدم اب في حق ابنه القاصر لمنطقة الامن الوطني بالبحيرة بشكاية مفادها أن ابنه البالغ من العمر 13 سنة اقتربت منه فتاة في حديقة عمومية ومكنته من سيجارة محشوة بالزطلة وعلى الفور انطلقت الأبحاث ليتم الكشف عن كامل الشبكة والإطاحة بهم جميعا حيث اعترفوا أنهم كانوا يترصدون القصر بالحدائق العمومية ويمكنوهم في البداية من المخدرات مجانا ولما يدمنون عليها يفرطون فيها بالبيع لهم بأسعار مرتفعة .



باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهم و تحرير محضر بحث في الغرض



