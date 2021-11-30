تحت شعار "تطهير البلاد"، تنسيقية بالكرم تقتحم بلدية الكرم وترفع شعار ديقاج في وجه رئيس البلدية فتحي العيوني‎‎

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 20:24 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أقدم الثلاثاء 30 نوفمبر، عدد من الشباب على اقتحام بلدية الكرم أثناء تواجد رئيس البلدية فتحي العيوني وعدد من المستشارين في قاعة الاجتماعات بالبلدية.
وأكد الشباب الذي اقتحم البلدية ان ليس لديه مشكلة مع المستشارين البلديين وان مشكلته فقط مع فتحي العيوني ورفعوا شعار ديقاج في وجهه كما رفعوا شعار " يالعيوني بابورك زفر" في مشهد وصفه عديد المتابعين بالمؤسف.



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