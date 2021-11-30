عبير موسي تدين إيحاء رئيس الجمهورية بإصدار مراسيم من شأنها مزيد توفير فرص للنهضة للعب دور الضحايا

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 19:14 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في فيديو نشرته في صفحتها على الفايسبوك أنها "أرسلت عدل منفذ للغنوشي وستتتبعه قضائيا من أجل المغالطة والتحيل والتدليس" مضيفة "ليس من حقه تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج طبق الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس الذي يسند هذه الصلاحية لمكتب المجلس وهو هيكل معلق حاليا ولم يجتمع لاتخاذ أي قرار ''..

كما أدانت خطاب رئيس الجمهورية مساء الاثنين قائلة ''ندين مواصلة رئيس السلطة القائمة الهروب إلى الأمام والإيحاء بإصدار مراسيم على مقاسه من شأنها مزيد توفير فرص للإخوان للعب دور الضحايا ورفضه استعمال صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة ربيع الخراب والدمار بكل شقوقها ونحذر من عواقب إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات لا تلزمنا''..
وتحدثت موسي عن التمويل الاجنبي قائلة ''لن نهدأ إلا بكشف المستور وقطع دابر التخريب الممنهج للوطن''.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 237102

Hindir  (Tunisia)  |Mardi 30 Novembre 2021 à 20h 18m |           
و ماذا لو أصدر سعيد مرسوما في اختصار آجال التقاضي ليتمكن من حل حزب حركة النهضة و حزب قلب تونس بمقتضى قانون الأحزاب في حالة ثبوت التمويل الأجنبي؟



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