عماد الدايمي تفاعلا مع خبر التحقيق معه كمتهم في قضية فساد ب30 مليار : لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا لأصبح الصخر مثقالاً بدينار‎‎

تداولت الثلاثاء 30 نوفمبر، عدد من الصفحات خبرا يفيد انه تم استدعاء رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي للتحقيق معه في اطار أبحاث ضد جمعية تونس الخيرية من أجل الفساد والتلاعب بمبالغ مالية تفوق 30 مليون دينار.
وتعليقا على هذا الخبر قال الدايمي "تلك أمانيهم .. مرة أخرى!
حرب الإشاعات ضدي تزداد حدة كلما دككت أحد أسوارهم ..
مجرمون يختلفون الكذبة وحاقدون يلتقفونها وتافهون يعلفون..".
وتابع قائلا "ردي على هؤلاء قول الشاعر:
كم من لئيم مشى بالزور ينقله
لا يتقي الله لا يخشى من العار
يود لو أنه للمرء يهلكه
ولم ينله سوى إثم وأوزار
فإن سمعت كلامًا فيك جاوزه
وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يومًا إذا نبحت
كل الكلاب وحق الواحد الباري
…
لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا
لأصبح الصخر مثقالاً بدينار
(الفارسكوري)
وختم تدوينته بالقول (في انتظار الاشاعة القادمة .. نواصل جهدنا الخالص لله والوطن لا نبتغي جزاء ولا شكورا).
وتعليقا على هذا الخبر قال الدايمي "تلك أمانيهم .. مرة أخرى!
حرب الإشاعات ضدي تزداد حدة كلما دككت أحد أسوارهم ..
مجرمون يختلفون الكذبة وحاقدون يلتقفونها وتافهون يعلفون..".
وتابع قائلا "ردي على هؤلاء قول الشاعر:
كم من لئيم مشى بالزور ينقله
لا يتقي الله لا يخشى من العار
يود لو أنه للمرء يهلكه
ولم ينله سوى إثم وأوزار
فإن سمعت كلامًا فيك جاوزه
وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يومًا إذا نبحت
كل الكلاب وحق الواحد الباري
…
لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا
لأصبح الصخر مثقالاً بدينار
(الفارسكوري)
وختم تدوينته بالقول (في انتظار الاشاعة القادمة .. نواصل جهدنا الخالص لله والوطن لا نبتغي جزاء ولا شكورا).
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