عماد الدايمي تفاعلا مع خبر التحقيق معه كمتهم في قضية فساد ب30 مليار : لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا لأصبح الصخر مثقالاً بدينار‎‎

تداولت الثلاثاء 30 نوفمبر، عدد من الصفحات خبرا يفيد انه تم استدعاء رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي للتحقيق معه في اطار أبحاث ضد جمعية تونس الخيرية من أجل الفساد والتلاعب بمبالغ مالية تفوق 30 مليون دينار.وتعليقا على هذا الخبر قال الدايمي "تلك أمانيهم .. مرة أخرى!حرب الإشاعات ضدي تزداد حدة كلما دككت أحد أسوارهم ..مجرمون يختلفون الكذبة وحاقدون يلتقفونها وتافهون يعلفون..".وتابع قائلا "ردي على هؤلاء قول الشاعر:كم من لئيم مشى بالزور ينقلهلا يتقي الله لا يخشى من العاريود لو أنه للمرء يهلكهولم ينله سوى إثم وأوزارفإن سمعت كلامًا فيك جاوزهوخل قائله في غيه ساريفما تبالي السما يومًا إذا نبحتكل الكلاب وحق الواحد الباريلو كل كلب عوى ألقمته حجرًالأصبح الصخر مثقالاً بدينار(الفارسكوري)وختم تدوينته بالقول (في انتظار الاشاعة القادمة .. نواصل جهدنا الخالص لله والوطن لا نبتغي جزاء ولا شكورا).