كأس العرب FIFA قطر 2021™ Ooredoo يساند نسور قرطاج

Ooredoo، المساند الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم، يجدد دعمه لنسور قرطاج ضمن منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™.





يؤكد المشغّل الأوّل في تونس التزامه بدعم المنتخب الوطني الذي استهل مشاركته في أكبر منافسة عربية للأمم بفوز عريض ومهم ضمن مباراته الأولى في العاصمة القطرية.



Ooredoo مشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومشغل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ في الشرق الأوسط وأفريقيا، سيكون داعما كذلك لأحد كبار المنتخبات العربية. تدور منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™في الفترة من 30 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2021 بمشاركة 16 فريقاً، وستكون بمثابة بطولة تحضيرية قبيل استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.



يعتبر Ooredoo أحد كبار الفاعلين في مجال دعم الرياضة منذ سنوات ويواصل مساندة رياضة النخبة والشباب التونسي المتألق وفقا لتوجهاته كمشغّل قريب من مواطنيه.



