رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين للولاة الجدد

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 16:51 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للسادة الولاة الجدد الآتي ذكرهم:
- سعيد بن زايد والي ولاية مدنين،
- عز الدين شلبي والي ولاية بن عروس،
- فوزي مراد والي ولاية صفاقس،
- نادر الحمدوني والي ولاية قفصة.
وتمّ هذا الموكب بحضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

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