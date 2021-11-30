رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين للولاة الجدد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للسادة الولاة الجدد الآتي ذكرهم:

- سعيد بن زايد والي ولاية مدنين،

- عز الدين شلبي والي ولاية بن عروس،

- فوزي مراد والي ولاية صفاقس،

- نادر الحمدوني والي ولاية قفصة.

وتمّ هذا الموكب بحضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.



