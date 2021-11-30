المكي: كأنْ ليس في البلاد من أساتذة القانون إلا اثنين يستدعيهما سعيد باستمرار ليقولوا له نعم

" كأنْ ليس في البلاد من أساتذة القانون إلا اثنين يستدعيهما باستمرار ليقولوا له نعم.

الأستاذ قيس سعيد يقصي كل من يخالفه شعبا و خبراء

إذا هو لا يتصرف كرئيس للجميع بل كرئيس لأنصاره فقط ولتكريس رؤيته و ليس للبحث عما يجمع التونسيين.

هذا هو جوهر الأزمة"

انتقد القيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك لجوء الرئيس قيس سعيد لاخذ مشورة استاذين في القانون الدستوري دون غيرهما.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، الصادق بلعيد، و أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. وتناول اللقاء قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم.كما تم التطرق أيضا، وبصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.