سامية عبو: قيس سعيد غير قادر على ملاحقة الغنوشي وعبير موسي لأن هناك تعليمات من الخارج لعدم المس منهما

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 14:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعتبرت النائبة بالبرلمان المجمدة أعماله، سامية عبّو، اليوم، أن الفصل 80 الذي استند اليه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لاتخاذ تدابيره الاستثنائية، "أكبر منه"، وتابعت أنه غير قادر على اتخاذ اجراءات بمقتضى هذا الفصل ازاء اطراف بعينها.

وأوضحت ضيفة اذاعة "الجوهرة أف أم" ان قيس سعيّد لم يبادر بملاحقة راشد الغنوشي وعائلته بخصوص ثروتهم الطائلة مجهولة المصدر كذلك لم يقم بأي خطوة تجاه عبير موسي التي تبين أن لديها ملف تم ايداعه ضدها لدى وكيل الجمهورية في علاقة بحصولها على أموال من الدولة قبل الثورة دون مقابل وظيفي.

وعلقت بالقول بأنه غير قادر على ملاحقتهما لأن هناك توصيات وتعليمات من الخارج لعدم المس منهما، وفق ترجيحها مستدركة بالقول في المقابل أنه "قادر اذا أراد ذلك"، وفق تعبيرها.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 237073



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  11:00 Tunisie - Mauritanie : 5-1
  14:00 Iraq - Oman
  17:30 Qatar - Bahrain
  20:00 EAU - Syrie
Arab Cup

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 | 25 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:12 05:41
Babnet
16°
 Babnet16° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1119°-1020°-1215°-1116°-13
  • Avoirs en devises
    20456,9

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25226 DT        1$ =2,91655 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   393,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   