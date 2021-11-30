سامية عبو: قيس سعيد غير قادر على ملاحقة الغنوشي وعبير موسي لأن هناك تعليمات من الخارج لعدم المس منهما

اعتبرت النائبة بالبرلمان المجمدة أعماله، سامية عبّو، اليوم، أن الفصل 80 الذي استند اليه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لاتخاذ تدابيره الاستثنائية، "أكبر منه"، وتابعت أنه غير قادر على اتخاذ اجراءات بمقتضى هذا الفصل ازاء اطراف بعينها.وأوضحت ضيفة اذاعة "الجوهرة أف أم" ان قيس سعيّد لم يبادر بملاحقة راشد الغنوشي وعائلته بخصوص ثروتهم الطائلة مجهولة المصدر كذلك لم يقم بأي خطوة تجاه عبير موسي التي تبين أن لديها ملف تم ايداعه ضدها لدى وكيل الجمهورية في علاقة بحصولها على أموال من الدولة قبل الثورة دون مقابل وظيفي.وعلقت بالقول بأنه غير قادر على ملاحقتهما لأن هناك توصيات وتعليمات من الخارج لعدم المس منهما، وفق ترجيحها مستدركة بالقول في المقابل أنه "قادر اذا أراد ذلك"، وفق تعبيرها.