رياض الشعيبي: حديث الرئيس عن اسقاط قائمات انتخابية عبث لا قيمة له والبرلمان سيعود وسيلغي في أول جلسة له كل المراسيم الصادرة عن الرئيس ‎‎

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 14:04 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال الثلاثاء 30 نوفمبر، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي ان رئاسة الجمهورية في ازمة وزادت في تعميق مشاكل البلاد عوض تقديم الحلول مثلما تم الاعلان عنه.

واعتبر الشعيبي ان حديث رئيس الجمهورية عن اصدار مراسيم تتضمن احكام لاسقاط قائمات انتخابية عبث لا قيمة له لا سياسيا ولا قانونيا.

وصرح الشعيبي بان البرلمان سيعود لا محالة وان اول جلسة له سيجتمع فيها سيلغي كل المراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية وكل ما ترتب عنها.

وقال الشعيبي انه على رئيس الجمهورية ان يتراجع عن اعتماد المرسوم 117 حتى تعود مؤسسات الدولة لعملها الطبيعي ويتم الاتفاق على المسائل الضرورية قبل التوجه لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في ظل اجراءات عادية وليس في ظل سلطة الانقلاب وفق تعبيره.

الفيديو بداية من 19.50



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