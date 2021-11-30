رضا بلحاج: سعي قيس سعيد للتدخل في القضاء واسقاط قائمات انتخابية يؤكد أن الانقلاب يعيش ارتباكا كبيرا

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 12:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال الثلاثاء 30 نوفمبر، المدير التنفيذي لحزب الامل رضا بلحاج ان رغبة رئيس الجمهورية في اسقاط قائمات انتخابية يؤكد ان الانقلاب يعيش ارتباكا كبيرا ويبحث عن مخرج للتخلص من الخصوم السياسيين بأي شكل.

واعتبر بلحاج أن رغبة رئيس الجمهورية في اسقاط القائمات تأتي بعد أن تيقن أن مسألة حل البرلمان أصبحت شبه مستحيلة وأن رجوعه لا مفر منه لتجنب الإختناق الإقتصادي بعد الحصار الذي أصبحت فيه البلاد.

ونبه بلحاج الي ان إصدار مرسوم للتدخل في المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي هو تمشي مفضوح ومخالف للدستور " باعتبار أن الرئيس سيكون بذلك قد شرع بنفسه لنفسه ويؤكد بذلك أن إستحواذه لجميع السلط هو بهدف تركيز حكم مطلق وفردي".


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