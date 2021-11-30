هذا ما قرره القضاء في حق خلية خططت لتفجيرات بقلب العاصمة

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 11:32 قراءة: 0 د, 18 ث
      
جلبت صباح اليوم الثلاثاء الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس خلية إرهابية تتكون من 6 أشخاص خططوا للقيام بتفجيرات وسط العاصمة ،باستعمال سيارات مفخخة.

وقد طلب محامو أحد المتهمين التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ، ففوض بقية المحامين النظر للمحكمة في التاخير وبعد المفاوضة قررت تاجيل القضية وتحديد موعد لها اثر الجلسة...

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