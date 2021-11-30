هذا ما قرره القضاء في حق خلية خططت لتفجيرات بقلب العاصمة

جلبت صباح اليوم الثلاثاء الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس خلية إرهابية تتكون من 6 أشخاص خططوا للقيام بتفجيرات وسط العاصمة ،باستعمال سيارات مفخخة.



وقد طلب محامو أحد المتهمين التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع ، ففوض بقية المحامين النظر للمحكمة في التاخير وبعد المفاوضة قررت تاجيل القضية وتحديد موعد لها اثر الجلسة...



