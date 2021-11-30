سمير ديلو : تلويح سعيد بإستعمال مراسيم في قضايا جارية "جنون تشريعي"

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 11:27 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قال الناشط السياسي سمير ديلو إن تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص تفعيل قرارات محكمة المحاسبات يأتي في إطار التدخل في القضاء و الضغط على القضاة حسب قوله.

و أضاف ديلو في برنامج صباح الورد على اذاعة جوهرة, أن رئيس الجمهورية ليس لديه الصلاحيات للتدخل في سير القضايا الجارية مؤكدا أن تصريحاته مساء أمس من قبيل التدخل في سير القضايا الجارية بشكل فض و واضح و سافر.

و أكد سمير ديلو, أن تلويح رئيس الجمهورية باستعمال المراسيم في قضايا جارية هو شكل من أشكال الجنون التشريعي على حد قوله.
و اعتبر ديلو أن تواصل سياسة التشفي التي ينتهجها قيس سعيد في حق النواب تواصل للإجرام حسب تعبيره.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد الاثنين ضرورة اتخاذ اجراءات اخرى في اطار المراسيم في علاقة بتقرير دائرة المحاسبات حول التجاوزات المسجلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وخاصة التمويل الأجنبي.


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