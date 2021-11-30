برهان بسيس: من المستحيل تشكل جناح يجمع النهضة والاتحاد لإسقاط قيس سعيد

استبعد الناشط الاعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" تشكل جناح يجمع حركة النهضة واتحاد الشغل لإسقاط الرئيس قيس سعيد ردا على تدوينة النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري.وقال بسيس " من المستحيل تشكل جناح يجمع النهضة والاتحاد لاسقاط قيس سعيد فالطرفان مختلفان ايديولوجيا كما ان خلافاتهما عميقة".وتابع برهان بسيس " من الواضح ان تدوينة ياسين العياري على هذا الأساس تدخل في إطار لخبطة الأوراق في خضم الصراع السياسي".وكان عضو حركة أمل وعمل ياسين العياري افاد أمس في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن العديد من البلدان ومن القوى العظمى على غرار أمريكا وألمانيا وفرنسا ودول الخليج قد حسمت أمرها من رئيس الجمهورية قيس سعيد.واوضح العياري أن قصر قرطاج يعيش انقساما حاد بين شقي وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الديوان نادية عكاشة، مشيرا أن أغلب الأحزاب قد تلقت إشارات بنهاية الانقلاب من أصدقائها في الخارج.وقال العياري أن اتحاد الشغل بصدد التنسيق مع حركة النهضة وهو الذي سيقود مرحلة تحطيم الانقلاب، موضحا أن مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قد انتهت تقريبا لأن التجاذبات داخلها حالت دون استمرار التجربة وقيادة المرحلة.