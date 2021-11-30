برهان بسيس: من المستحيل تشكل جناح يجمع النهضة والاتحاد لإسقاط قيس سعيد

Publié le Mardi 30 Novembre 2021 - 09:01 قراءة: 0 د, 55 ث
      
استبعد الناشط الاعلامي برهان بسيس في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" تشكل جناح يجمع حركة النهضة واتحاد الشغل لإسقاط الرئيس قيس سعيد ردا على تدوينة النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري.
وقال بسيس " من المستحيل تشكل جناح يجمع النهضة والاتحاد لاسقاط قيس سعيد فالطرفان مختلفان ايديولوجيا كما ان خلافاتهما عميقة".
وتابع برهان بسيس " من الواضح ان تدوينة ياسين العياري على هذا الأساس تدخل في إطار لخبطة الأوراق في خضم الصراع السياسي".

وكان عضو حركة أمل وعمل ياسين العياري افاد أمس في تدوينة على صفحته بالفايسبوك أن العديد من البلدان ومن القوى العظمى على غرار أمريكا وألمانيا وفرنسا ودول الخليج قد حسمت أمرها من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
واوضح العياري أن قصر قرطاج يعيش انقساما حاد بين شقي وزير الداخلية توفيق شرف الدين ورئيسة الديوان نادية عكاشة، مشيرا أن أغلب الأحزاب قد تلقت إشارات بنهاية الانقلاب من أصدقائها في الخارج.
وقال العياري أن اتحاد الشغل بصدد التنسيق مع حركة النهضة وهو الذي سيقود مرحلة تحطيم الانقلاب، موضحا أن مبادرة مواطنون ضد الانقلاب قد انتهت تقريبا لأن التجاذبات داخلها حالت دون استمرار التجربة وقيادة المرحلة.




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 237052

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 30 Novembre 2021 à 09h 59m |           
من المستحيــــــــــــــــــــــــــــــل تشكل جناح أعداء الأمس يجمع النهضة والاتحاد لإسقاط قيس سعيد


AlHawa  (Germany)  |Mardi 30 Novembre 2021 à 09h 58m |           
شخصيا لا أستغرب، فالمانيا كمثال نظامها قائم على اتفاقية بين النقابات و الكنائس! و هو ما سيحصل تقريبا في تونس ان وقع الدفع لذلك



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