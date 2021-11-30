شوقي قداس: إيفاكس منظومة خطيرة

نشر الداخلية لصور المواطنين خلال رصد ومتابعة إرهابي شارع بورقيبة مخالف للقانون

وصف رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، منظومة ايفاكس الخاصة بالتسجيل لتلقي التلاقيح ضد فيروس كورونا، بالمنظومة الخطيرة.وأكد شوقي قداس في حوار له في ماتينال اذاعة شمس اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ، أن لديه ثقة كبيرة في المسؤولين والمشرفين على ايفاكس، لكن ورغم ذلك فإن هذه المنظومة تؤرقه.وقال قداس أن لديه هاجس وخوف كبير من قرصنة المعطيات الموجودة على إيفاكس، مشددا على أن هذه المسائل خطرة على أمن الأشخاص والدولة.كما انتقد شوقي قداس، نشر وزارة الداخلية لصور عملية رصد ومتابعة ارهابي شارع الحبيب بورقيبة الذي حاول الاعتداء على الأمنيين قرب وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي.وأكد قداس أن نشر الصور دون حجب المارة يعتبر مخالفا للفصل 24 من الدستور التونسي.وقال المتحدث إنه كان يجب حجب صور المواطنين والمارة، وتابع أن نشر وزارة الداخلية للصور فيه كشف لمعطيات وقدرات الوزارة، وقد يكون الهدف من العملية التي عاش على وقعها شارع بورقيبة بعد ظهر الجمعة هو الإطلاع على إمكانيات المؤسسة الأمنية.