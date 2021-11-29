سفيان بن حميدة: حركة النهضة تدخلت للإرهابي الذي هاجم وزارة الداخلية بساطور باش ما يدخلش للحبس بعد ما رجع من سوريا

قال الاثنين 29 نوفمبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام ان منفذ الهجوم على وزارة الداخلية بساطور هو عنصر ارهابي كان في سوريا.
وأكد بن حميدة أن حركة النهضة تدخلت لفائدة الارهابي بعد عودته من سوريا حتى لا يتم ايداعه في السجن مشيرا الي ان النهضة متواطئة مع الارهاب.
تجدر الاشارة الي ان محامية وعمّة منفذ الهجوم على وزارة الداخلية نفت أن يكون منوبها عائدا من احدى بؤر التوتر وأكدت انه يعاني من اضطرابات نفسية ونوع من الانفصام في الشخصية وسبق لوالده ان تقدم بطلب منذ شهر ماي الماضي لايوائه بمستشفى الرازي كما افادت بان منوبها حاول في سنة 2018 الانتحار.
الفيديو: بداية من الدقيقة14.24
وأكد بن حميدة أن حركة النهضة تدخلت لفائدة الارهابي بعد عودته من سوريا حتى لا يتم ايداعه في السجن مشيرا الي ان النهضة متواطئة مع الارهاب.
تجدر الاشارة الي ان محامية وعمّة منفذ الهجوم على وزارة الداخلية نفت أن يكون منوبها عائدا من احدى بؤر التوتر وأكدت انه يعاني من اضطرابات نفسية ونوع من الانفصام في الشخصية وسبق لوالده ان تقدم بطلب منذ شهر ماي الماضي لايوائه بمستشفى الرازي كما افادت بان منوبها حاول في سنة 2018 الانتحار.
الفيديو: بداية من الدقيقة14.24
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 237042