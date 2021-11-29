نتائج المنتخب التونسي للتجديف في البطولة العربية للتجديف الشاطئي بالشارقة، 26ـ27 نوفمبر 2021

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 16:31 قراءة: 1 د, 19 ث
      
فازت تونس بلقب البطولة بـحصولها على 12 ميدالية ذهبية و 03 فضية متقدمة على مصر المتحصلة على 03 ميداليات ذهبية:
حيث ترشح أبطالنا إلى كل الأدوار النهائية وعددها خمسة عشر في أصناف الفردي والزوجي أكابر ودون 23 سنة وأواسط ذكور وإناث ومختلط حيث كانت النتائج حسب الأصناف على النحو التالي:

الحائزين على الميداليات الذهبية:
1. محمد خليل منصوري في الفردي أكابر.
2. خدبجة الكريمي في الفردي كبريات.
3. هالة بالحاج محمد في الفردي وسطيات.
4. هاني سبايتية في الفردي ذكور دون 23 سنة .
5. سارة الزمَّالي في الفردي إناث دون 23 سنة.
6. محمد خليل منصوري في الزوجي أكابر.
7. خدبجة الكريمي وسارة الزمَّالي في الزوجي كبريات.
8. هالة بالحاج محمد وعيشة عبدالعزيز في الزوجي وسطيات.
9. سارة الزمَّالي في الزوجي ذكور دون 23 سنة.
10. محمد خليل منصوري وخديجة الكريمي في الزوجي مختلط أكابر.
11. هالة بالحاج محمد وعيشة عبدالعزيز ميدالية في الزوجي مختلط أواسط.
12. : هاني سبايتية ميدالية في الزوجي مختلط دون 23 سنة.




الحائزين على الميداليات الفضية:
13. بلال الفريقي في الفردي أواسط:
14. : بلال الفريقي ومحمد ريان حفصة في الزوجي أواسط.
15. ضياء الدين الزغلامي وهاني سبايتية الزوجي ذكور دون 23 سنة.

وشارك في هذه البطولة 11 دولة وهم على التوالي: المغرب وتونس وليبيا ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وفلسطين والكويت والبحرين والإمارات.

إن هذه النتائج هي ثمرة مجهود المكتب الجامعي والإدارة الفنية والإطار الإداري والطبي والشبه الطبي وبالخصوص العمل القيم الذي يقدمه المدربون في هذا الصنف الرياضي الجديد على غرار:
شكري بن ميلاد مدرب الأكابر ودون 23 سنة ذكور.
الصحبي الخرداني مدرب الكبريات ودون 23 سنة إناث.
محمد المهني مدرب الأواسط.
إبتسام تريمش الشادلي مدربة الوسطيات

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