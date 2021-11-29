أسامة الخليفي: لست نائبا فارا واواجه الهرسلة

قال النائب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته أسامة الخليفي أنه ليس نائبا فارا وأنه موجود بالخارج منذ سنة 1999، وفق قولهوأضاف الخليفي، لدى تدخله هاتفيا من مدريد في اذاعة الديوان أنه لا توجد بذمته أي قضية وأنه كان تحت رقابة الدولة والرقابة الأمنية عندما كان يمارس مهامه كنائب.وتابع "أنا بش نرجع لتونس وقت ترجع الديمقراطية والحوار الديمقراطي دون تلفيق التهم واستخدام القضاء العسكري".وأشار إلى أن صفة نائب أصبحت "جريمة" وأن النواب أصبحوا يبررون جميع أفعالهم بما فيها وجودهم بالخارج متابعا بأن "النواب يتعرضون إلى شتى أنواع الهرسلة وأصبح هنالك استهداف للمعارضين السياسيين وأن العملية السياسية في تونس إنعدمت".