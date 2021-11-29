قريبة منفذ الهجوم على الداخلية: نجح في الباكالوريا ب19.53 وهو مريض نفسي حاول الانتحار

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 13:30 قراءة: 1 د, 1 ث
      
نفت المحامية منية السالمي زوجة عم العنصر التكفيري الذي حاول طعن أعوان الأمن امام وزارة الداخلية الجمعة الفارط، انه سافر الى إحدى بؤر التوتر في سوريا او ليبيا من قبل.


وأوضحت في تصريح لاذاعة " شمس اف ام" ان والد "زياد صوة" منفذ العملية الارهابية الفاشلة، كان قد تقدم بطلب ايواء وجوبي لابنه بمستشفى الرازي بالعاصمة منذ شهر ماي الفارط بعد اعتدائه على مواطن في قصر هلال باستخدام سلاح ابيض.

وأكدت ان المعتدي يشكو من اضطرابات نفسية ومن نوع من انواع الانفصام في الشخصية في مراحله المتقدمة، وذلك بناء على شهادة طبية أصدرها طبيبه الخاص في سوسة.

وأشارت السالمي إلى ان قريبها كان قد نال شهادة الباكالوريا في 2010 بمعدل 19.53 خول له السفر لمواصلة تعليمه العالي في سويسرا ثم الولايات المتحدة الامريكية أين تم استقطابه من طرف جماعات متطرفة ليدخل منذ تلك المرحلة في اظطرابات نفسية حولته لشخصية عنيفة.

وأوضحت المحامية انه في 2015 قام المنفذ بالاعتداء على عون امن في مترو المنستير حكم على اثره بخطية مالية ليكتشف فيما بعد في2019 عن طريق الصدفة انه تم تصنيفه ممنوعا من السفر بسبب اعتداءه على الامني
وقالت السالمي ان المتهم كان قد حاول الانتحار في 2018 داخل مستشفى فرحات حشاد عندما تم إيواءه بقسم الامراض النفسية.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 237013

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 29 Novembre 2021 à 13h 56m |           
Voilà le résultat du manque d'encadrement jusqu'à un âge ''' relativement avancé ''' par les parents en présence des groupuscules maladives qui ont tendance à envenimer les situations de ''' tout ce qui bouge'' et en premier lieu les individus!

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 29 Novembre 2021 à 13h 53m |           
معدلات في الباك تفوق الخيال ضرورة اعادة النظر في المنظومة التعليمبة حتى لايجن العباد



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-1
Arab Cup

الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:11 05:40
Babnet
10°
 Babnet12° Babnet % 79 :الرطــوبة
تونــس Babnet
9.53 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-816°-1118°-1020°-1214°-12
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   