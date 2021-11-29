قريبة منفذ الهجوم على الداخلية: نجح في الباكالوريا ب19.53 وهو مريض نفسي حاول الانتحار

نفت المحامية منية السالمي زوجة عم العنصر التكفيري الذي حاول طعن أعوان الأمن امام وزارة الداخلية الجمعة الفارط، انه سافر الى إحدى بؤر التوتر في سوريا او ليبيا من قبل.وأوضحت في تصريح لاذاعة " شمس اف ام" ان والد "زياد صوة" منفذ العملية الارهابية الفاشلة، كان قد تقدم بطلب ايواء وجوبي لابنه بمستشفى الرازي بالعاصمة منذ شهر ماي الفارط بعد اعتدائه على مواطن في قصر هلال باستخدام سلاح ابيض.وأكدت ان المعتدي يشكو من اضطرابات نفسية ومن نوع من انواع الانفصام في الشخصية في مراحله المتقدمة، وذلك بناء على شهادة طبية أصدرها طبيبه الخاص في سوسة.وأشارت السالمي إلى ان قريبها كان قد نال شهادة الباكالوريا في 2010 بمعدل 19.53 خول له السفر لمواصلة تعليمه العالي في سويسرا ثم الولايات المتحدة الامريكية أين تم استقطابه من طرف جماعات متطرفة ليدخل منذ تلك المرحلة في اظطرابات نفسية حولته لشخصية عنيفة.وأوضحت المحامية انه في 2015 قام المنفذ بالاعتداء على عون امن في مترو المنستير حكم على اثره بخطية مالية ليكتشف فيما بعد في2019 عن طريق الصدفة انه تم تصنيفه ممنوعا من السفر بسبب اعتداءه على الامنيوقالت السالمي ان المتهم كان قد حاول الانتحار في 2018 داخل مستشفى فرحات حشاد عندما تم إيواءه بقسم الامراض النفسية.