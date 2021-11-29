النائب مجدي الكرباعي: تونس أصبحت حرس حدود أوروبا وتتقاضى أجرا على هذه الوظيفة في اطار اتفاقية بحوالي 30 مليون اورو

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 12:08 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد الاثنين 29 نوفمبر، النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي أن تونس أصبحت بصفة رسمية حرس حدود أوروبا وتتقاضى أجرا على هذه الوظيفة حسب تعبيره.

واوضح الكرباعي أن تونس أمضت اتفاقا مع ايطاليا بخصوص التصدي للهجرة النظامية بقيمة 30 مليون اورو ستتسلمه تونس على دفعات في على مدى 3 سنوات.

واشار النائب الي انه تقدم بطلب لوزارة الخارجية للنفاذ الي المعلومة والحصول على نسخة من هذه الاتفاقية منذ جانفي 2021 الا ان الوزارة تجاهلت طلبه في حين ان صحفيا ايطاليا تقدم بطلب في الغرض لسلطات بلاده فتم تمكينه كن نص الاتفاقية.



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