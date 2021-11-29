سيدي بوزيد: ولي تلميذ يُعنف المدير ويُحيله للمستشفى

تعرض صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، مدير المعهد الثانوي 9 أفريل بسيدي بوزيد إلى اعتداء بالعنف من قبل ولي تلميذ وهو أمني.
وأفادت اذاعة شمس أف أم أن المدير أُصيب على مستوى عينه وأماكن أخرى بجسمه، مما استوجب نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة.
وحسب شمس فإن التلميذ ابن المعتدي سيُحال على مجلس التأديب التربوي وقد يكون بسبب الاعتداء.
وعلى خلفية هذا الاعتداء، تعطلت اليوم كل الدروس بمعهد 9 أفريل، بعد تعمد مجموعة من التلاميذ إشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق أمام المعهد ومنع مرور جميع أنواع السيارات في الاتجاهين للتعبير عن رفضهم المطلق للإعتداء على مدير مؤسستهم.
وأفادت اذاعة شمس أف أم أن المدير أُصيب على مستوى عينه وأماكن أخرى بجسمه، مما استوجب نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة.
وحسب شمس فإن التلميذ ابن المعتدي سيُحال على مجلس التأديب التربوي وقد يكون بسبب الاعتداء.
وعلى خلفية هذا الاعتداء، تعطلت اليوم كل الدروس بمعهد 9 أفريل، بعد تعمد مجموعة من التلاميذ إشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق أمام المعهد ومنع مرور جميع أنواع السيارات في الاتجاهين للتعبير عن رفضهم المطلق للإعتداء على مدير مؤسستهم.
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