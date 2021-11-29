سيدي بوزيد: ولي تلميذ يُعنف المدير ويُحيله للمستشفى

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 11:44 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تعرض صباح اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، مدير المعهد الثانوي 9 أفريل بسيدي بوزيد إلى اعتداء بالعنف من قبل ولي تلميذ وهو أمني.

وأفادت اذاعة شمس أف أم أن المدير أُصيب على مستوى عينه وأماكن أخرى بجسمه، مما استوجب نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحسب شمس فإن التلميذ ابن المعتدي سيُحال على مجلس التأديب التربوي وقد يكون بسبب الاعتداء.

وعلى خلفية هذا الاعتداء، تعطلت اليوم كل الدروس بمعهد 9 أفريل، بعد تعمد مجموعة من التلاميذ إشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق أمام المعهد ومنع مرور جميع أنواع السيارات في الاتجاهين للتعبير عن رفضهم المطلق للإعتداء على مدير مؤسستهم.



Commentaires


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Adel22  (Tunisia)  |Lundi 29 Novembre 2021 à 11h 52m |           
الضرب بيد من حديد



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