أمان الله المسعدي: لم يتم رصد المتحورّ الجديد في تونس

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 10:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمان الله المسعدي، إن التقطيع الجيني لم يثبت إلى حدّ الآن تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في تونس.

وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم" أن المعطيات العلمية الأولية بخصوص هذا المتحوّر "شحيحة"، لكنها ترجّح أنه أكثر انتشارا من السلالة "دلتا".


Credits Jawhara FM


ودعا المسعدي إلى ضرورة الإقبال على التطعيم ضدّ فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يبقى الحل الأنجع للحدّ من الحالات الخطيرة.
وذكّر بأنه قد تم الانطلاق في تعميم الجرعة الثالثة من اللقاح ضدّ الوباء للأشخاص الذين تجاوزا سن 18 سنة (5 اشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية).


وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت السلالة الجديدة من كوفيد-19، والتي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبها عدد كبير من التحورات بأنها "مقلقة" وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف وأضافت المنظمة في بيان إنها أعطت السلالة (بي.1.1.529) اسما بالحرف اليوناني أوميكرون.

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