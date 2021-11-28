هل تنتهي قريبا مظلمة العقيد القلمامي ؟

عندما اقدم وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين على كسر الطوق والحاجز النفسي ودعا العميد القلمامي للاعتذار له في مكتبه بصفة علنية كان مدركًا لحجم المعاناة التي عاناها الرجل لأكثر من عشرية بعد القرار الظالم في حقه .قراره كان شجاعا وحرر الادارة مما كبلها لسنوات و اثبت بقراره انه على قدر كبير من المسؤولية مما جعل المتابعين يطلقون عليه اسم إيميل زولاو الذي كان له شغف واحد هو نصرة المظلوم واعلاء كلمة الحق في قضية الضابط دريفوس الذي أسالت قضيته حبرا كثيرًا وتحولت إلى تيار فكري بأوروبا يدرس في كبريات الجامعات حيث ضحى صاحبها ببهرج المنصب والألق من اجل اعلاء كلمة الحق في مظلمة العميد القلمامي الذي اطلق عليه اسم دريفوس تونس لتشابه المظلمتين أسوة بما حصل بفرنسا واحترامًا للقيم النبيلة والانتصار للعدل جعل الوزير شرف الدين يحظي بمكانة متميزة حيث شهدت أسهمه ارتفاعا صاروخيا منذ ذلك الاعتذار الرسمي وهو ماكلفه منصب الوزارة وأبعادًا غير منتظر ليحل المشيشي محله ويغلق المنافذ امام رد الاعتبار للضابط المذكور عندما اعتذر علنا للعقيد القلمامي واعدا برد المظلمة التي سلطت عليه زورًا وبهتانًا . لهذا كسب الوزير شرف الدين الرهان وتقدير الجميع وقام بما يمليه عليه واجبه وضميره وتكوينه الحقوقي كوزير وكإنسان لم يفكر في الحفاظ على وجاهة المنصب بقدر ماكان إيذانًا بدخوله التاريخ مما جعل المجتمع المدني يتحرك بعد عودته للوزارة مطالبا بصوت واحد برد الاعتبار للعميد القلمامي بعد ان توجه ناشطون ومدونون اخرهم حراك 25 جويلية الذي يرى ان الوقت قد حان لرد الاعتبار لرجل عاني الكثير ودافع بشراسة جلبت له تعاطف الجميع متوجهين الى رئيس الجمهورية برفع المظلمة ورد اعتبار يليق بمعاناة الرجل وعائلته .هذا الرجل الذي حاز اجماعا غير مسبوق في الداخل والخارج لما يحظى به من سمعة طيبة في جميع الأوساط بفضل صبره وتشبثه بحق اعترف له به القاصي والداني وجعل الجميع لا ينس خيوط هذه المظلمة ومن نسجها وخلفياتها والظروف التي حفت بها رغم مرور اثنتي عشر سنة على حصولها.العقيد لطفي القلمامي من الكفاءات الأمنية في تونس و رجل وطني يشهد له جميع من عاشره بمستواه و وخلقه الرفيع و تحتاجه تونس اليوم ليساهم بخبرته في خدمتها .