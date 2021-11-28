تحجير السفر عن ثمانية متهمين في علاقة بملف القاضية المتهمة بتهريب العملة

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 19:04 قراءة: 0 د, 34 ث
      
علمت اذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي المتعهد بالبحث في قضية القاضية المتهمة بالانخراط في شبكة لتهريب العملة، أصدر قرارات بتحجير السفر عن ثمانية متهمين اخرين شملتهم التحقيقات في القضية مؤخرا.

ويستفاد من الأبحاث المجراة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وبعد اصداره بطاقة ايداع بالسجن في حق القاضية المتهمة بتهريب العملة والتي تم ضبطها بجمال الصائفة الماضية محملة بمبلغ هام من العملة الصعبة، أصدر انابة قضائية لفائدة فرقة مختصة ليتم الكشف عن تورط 8 عناصر اخرين في الشبكة ومن بينهم أستاذ تعليم ثانوي وصاحب شركة تجارية وصاحب شركة لتوزيع المواد الغذائية بالجملة وغيرهم.

وقد قرر قاضي التحقيق تحجير السفر عن المتهمين الثمانية في انتظار استكمال التحقيقات بخصوص هذه الشبكة .

المصدر موزاييك

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