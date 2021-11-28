فيديو اليوم: تلاميذ يحضنون معلمهم الذي عوقب بسبب تعنيف تلميذه في سوسة

تفاجأ المعلم الذي تعرض لعقوبة بسبب فيديو يظهره وهو يعنف تلميذه في احد المدارس الابتدائية بسوسة وقد احاط به تلامذته ليحضنوه بكل حب.
وقالت نقابة التعليم الأساسي للمعلمين في صفحتها الرسمية على الفايسبوك "فيديو للمعلم الناىب الذي عاقب التلميذ بولاية سوسة... عاد اليوم إلى المدرسة ليجمع أغراضه...فكانت المفاجأة... تلاميذ ترتمي بين احضانه بكل حب و عفوية...الكل لم يرى سوى نصف الكأس...ربما يقسو المربي في بعض الأحيان...لكنها قسوة تختزل حبا و صدقا لا تضاهيه أكاذيب المنظمات الحقوقية و الدراسات السيكولوجية التي نقلت حياة أطفالنا إلى العدم و ألقت بهم في الهوة...
وقالت نقابة التعليم الأساسي للمعلمين في صفحتها الرسمية على الفايسبوك "فيديو للمعلم الناىب الذي عاقب التلميذ بولاية سوسة... عاد اليوم إلى المدرسة ليجمع أغراضه...فكانت المفاجأة... تلاميذ ترتمي بين احضانه بكل حب و عفوية...الكل لم يرى سوى نصف الكأس...ربما يقسو المربي في بعض الأحيان...لكنها قسوة تختزل حبا و صدقا لا تضاهيه أكاذيب المنظمات الحقوقية و الدراسات السيكولوجية التي نقلت حياة أطفالنا إلى العدم و ألقت بهم في الهوة...
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