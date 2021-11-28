نورالدين الطبوبي يتعرض للتهديد بالقتل في فضاء عام من قبل شخص تم إيقافه لاحقا

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 18:12 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قال المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي إن الامين العام لإتحاد الشغل نورالدين الطبوبي تعرض صبيحة اليوم الأحد لتهديد صريح بالقتل من قبل شخص تم إيقافه بعيد ذلك من قبل قوة أمنية".

وأضاف القصيبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الأمين العام للإتحاد تلقى التهديد بالقتل وبتصفية عائلته في فضاء عام في الحي السكني الذي يقطنه، من قبل هذا الشخص الذي توجه إليه مباشرة وأخرج مصحفا وأقسم على فعل ذلك.

وأشار الى ان نفس هذا الشخص، وهو من متساكني المنطقة، توجه السنة الفارطة إلى منزل الأمين العام لاتحاد الشغل وهدد بالانتحار، نافيا علمه بالأسباب التي تقف وراء استهداف هذا الفرد لنورالدين الطبوبي في مناسبتين.
وأفاد أنه تبين ان الشخص الموقوف هو محل تفتيش لدى قوات الأمن.


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