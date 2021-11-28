الدستوري الحرّ يستنكر "العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة"

أسماه بـ"العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار"، وذلك إثر تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيد لمجموعة من الولاّة والتي تم نشرها بالرائد الرسمي.

واعتبر الحزب "أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري"، مشددا على ضرورة وضع حد له.



كما ندد في سياق متصل، بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية والمالية المتراكمة وفق البيان ذاته.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اصدر يوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، أوامر رئاسية تقضي بـتكليف سعيد بن زايد بمهام والي مدنين،,عز الدين شلبي بمهام والي بن عروس، فوزي مراد بمهام والي صفاقس،, نادر الحمدوني بمهام والي بولاية قفصة.



