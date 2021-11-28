زبير التركي : وزير في حكومة بودن في حقه شكاية تتعلق بالفساد

كشف رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي خلال لقاء صحفي بمقر مؤسسة التميمي بالعمران الشمالي السبت 27 نوفمبر 2021 أن جهاز التقصي بهيئة مكافحة الفساد تم ايقافه على خلفية صراع سياسي سابق بين القصبة ومونبليزير وباردو وهو ما أعاق عمل الهيئة عن القيام بالتقصي وتلقي الملفات قبل تاريخ 25 جويلية الماضي.وأكد أن المنظمة قدمت شكاية سنة 2020 لدى الهيئة واخرى جزائية لدى القطب القضائي بشخص بسبب شبهات خروقات بوجود فساد إلا أنه يفاجأ بتعينه وزيرا في حكومة نجلاء بودن.ووفق ما نشرته موزاييك قال رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد "لا يمكنني انتظار تعاون من وزير مشتبه عن صفقة فساد ب37 مليون دولار مضيفا أن هذا الوزير تعامل بسوء مع موظفة مبلغة عن الفساد".