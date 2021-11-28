عامر عياد: سأظل مدافعا عن الديمقراطية ... وصدمت من موقف نقابة الصحفيين

قال الإعلامي عامر عياد في تصريح عقب خروجه من السجن انه مصدوم وحزين من موقف نقابة الصحفيين بعد ان تم القبض عليه وإغلاق قناة الزيتونة.وأضاف عامر عياد " للأسف الشديد الصحفيون في قناة الزيتونة تمت احالتهم على البطالة في صمت متابعا " رغم كل شيء ساظل مدافعا عن الديمقراطية والحريات في تونس".وتابع عامر عياد " ساواصل دفاعي عن الحرية كما كنت في عهد بن علي وبورقيبة و كذلك مع قيس سعيد " .وكان الاعلامي عامر عياد مثل يوم الخميس 25 نوفمبر أمام القضاء العسكري في قضية "قصيدة أحمد مطر".وبعد مرافعات اعضاء هيئة الدفاع وطلب النيابة العمومية اصدار بطاقة ايداع قرر القضاء العسكري الابقاء عليه في حالة سراح وتأجيل القضية الي 20 جانفي.