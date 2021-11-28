رمطان لعمامرة: زيارة الرئيس تبون إلى تونس "ستأتي في أوانها"

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 09:24 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس "ستأتي في أوانها".

وقال لعمامرة في تصريح اعلامي أن "الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى الشقيقة تونس ستأتي في أوانها".


ووصف لعمامرة زيارة رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، إلى الجزائر الخميس بالجزائر العاصمة، بالزيارة "المهمة" والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أنها كانت "ناجحة جدا".

وأشار إلى أن زيارة المسؤولة التونسية تعد الأولى لها منذ توليها منصب رئاسة الحكومة وهو "دليل على نوعية العلاقات" بين البلدين.


وكانت الرئاسة التونسية، أعلنت يوم 12 أكتوبر، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سيجري زيارة رسمية قريبا إلى تونس .

كما أكد الرئيس الجزائري في مقابلة مع وسائل إعلام محلية يوم 10 أكتوبر أنه سيزور تونس قريبا على رأس وفد حكومي كبير لتحريك عجلة التعاون بين البلدين.


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