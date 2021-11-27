الغنوشي: ’’البرلمان عائــد .. أحب من أحب وكره من كره ’’

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 22:12 قراءة: 0 د, 51 ث
      
أشرف رئيس حركة النهضة والبرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي عشية يوم السبت على اجتماع مع أعضاء المكاتب المحلية لحركة النهضة بولاية بنزرت خصص للتواصل مع هياكل الحركة بالجهة لإطلاعها على آخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

وقال الغنوشي في تصريحات اعلامية بأن ’’البرلمان عائــد أحب من أحب و كره من كره".
وتابع الغنوشي قائلا ’’البرلمان هو السلطة التأسيسية الذي أنجز عديد الانجازات منها الدستور وغيرها من القوانين المهمة رغم حملات التشويه التي تستهدفه بحسب تعبيره’’ .

يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ اجراءات استثنائية في 25 جويلية 2021 والتي تم بمقتضاها تعليق اعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء

كما اصدر رئيس الجمهورية في 22 سبتمبر امرا رئاسيا (عدد117) تضمن تدابير استثنائية جديدة تتعلق بممارسة السلطة التشريعية وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، فضلا عن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

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