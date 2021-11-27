وزارة الدّاخليّة تعرض صورا توثّق عمليّة رصد العنصر التّكفيري

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 19:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
عرضت وزارة الدّاخليّة، اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي، صورا توثّق عمليّة رصد العنصر التّكفيري، يوم أمس الجمعة 26 نوفمبر 2021، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وملاحقته والإشعار بشأنه إلى حين التّصدّي له وإفشال مخطّطه، حسب نص البلاغ.

ويذكر أن وزارة الداخلية ذكرت في وقت سابق أن منفذ الهجوم قرب مقر وزارة الداخلية هو مصنف لديها كعنصر تكفيري.

وأضافت أن شرطيا أطلق النار عليه حين حاول مهاجمة رجال الشرطة أمام مبنى الوزارة.










Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236931



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-3
Arab Cup
.

السبت 27 نوفمبر 2021 | 22 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:10 05:38
Babnet
12°
 Babnet19° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1216°-1013°-914°-1218°-10
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   