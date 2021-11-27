وزارة الدّاخليّة تعرض صورا توثّق عمليّة رصد العنصر التّكفيري

عرضت وزارة الدّاخليّة، اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي، صورا توثّق عمليّة رصد العنصر التّكفيري، يوم أمس الجمعة 26 نوفمبر 2021، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وملاحقته والإشعار بشأنه إلى حين التّصدّي له وإفشال مخطّطه، حسب نص البلاغ.ويذكر أن وزارة الداخلية ذكرت في وقت سابق أن منفذ الهجوم قرب مقر وزارة الداخلية هو مصنف لديها كعنصر تكفيري.وأضافت أن شرطيا أطلق النار عليه حين حاول مهاجمة رجال الشرطة أمام مبنى الوزارة.