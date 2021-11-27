UAE: La Tunisie remporte le premier championnat Arabe d’aviron de Plage sprint

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 16:52 Lecture 0 min, 15 sec
      
La Tunisie a remporté le premier championnat Arabe d’aviron de Plage sprint tenu les 26,27 à Sharjah UAE, avec 12 médailles d’or et 03 Argents dans les 15 épreuve programmées 11 pays ont participé MAR, TUN, LBA, EGY, SUD, SOM, DJI, UAE, KUW, BHR, PAL..








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