ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا ( TICAD-8) محور لقاء وزير الاقتصاد و رئيس الغرفة التونسية اليابانية للصناعة و التجارة

اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بالهادي بالعباس رئيس غرفة الصناعة والتجارة التونسية اليابانية ونائب الرئيس بحضور المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.



وكان اللقاء مناسبة اطلع خلالها الهادي بالعباس الوزير على سير الاستعدادات الخاصة بندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا TICAD في دورتها الثامنة التي ستحتضنها تونس سنة 2022.



وأكد رئيس الغرفة المشتركة على أهمية الحدث الذي سيشهد حضورا في أعلى مستوى من البلدان الافريقية واليابان وتونس الى جانب كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ورؤساء كبرى الشركات اليابانية الناشطة خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي وغيرهم من المسؤولين في مجال المال والأعمال والخبراء.



كما بين الهادي بالعباس ان الاجتماعات التحضيرية تسير بنسق منتظم و تصاعدي مع كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى الهياكل العمومية او القطاع الخاص و ذلك لضبط متطلبات الاستعداد الجيد لهذا الحدث البارز خاصة على مستوى تحديد القطاعات التي يمكن ان توفر فرصا حقيقية لإنجاز مشاريع مشتركة سواء في تونس او في البلدان الافريقية في اطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص, مستعرضا القطاعات التي يمكن التركيز عليها في هذا التمشي على غرار قطاع الصحة و الرقمنة و البنية الأساسية و مكونات السيارات و الطاقات المتجددة و غيرها من المجالات الأخرى ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع .



من جانبه أكد سمير سعيد على أهمية هذه التظاهرة الدولية الكبرى وهو ما يتطلب اعدادا محكما على جميع المستويات، خاصة على مستوى الاستفادة منها اقتصاديا وذلك من خلال السعي لبناء شراكات مع كبرى المؤسسات لإنجاز مشاريع ذات مردودية عالية وتأثير إيجابي على التنمية ببلادنا، مشددا على ضرورة حسن اعداد ملفات المشاريع خاصة في جوانبها الفنية واطارها القانوني لاسيما المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهل العمل على تجسيدها.



كما تطرق الوزير الى أهمية الاعداد لإقامة شراكات تونسية يابانية استراتيجية للتوجه نحو البلدان الافريقية التي تمثل اليوم سوقا واعدة ,مشيرا الى القطاعات التي اكتسبت فيها تونس خبرة واسعة و سجلت فيها نجاحات عديدة على غرار القطاع الصحي و صناعة الادوية و صناعة السيارات و تكنولوجيا المعلومات و الطاقة و غيرها من القطاعات التي يمكن ان توفر أرضية ملائمة لهذه الشراكات, مؤكدا في هذا السياق على ضرورة مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بهذه التظاهرة من هياكل عمومية و قطاع خاص بما يوفر لها كل أسباب النجاح على مختلف الأصعدة.



