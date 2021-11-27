السجن خمس أعوام مع النفاذ العاجل لقاضية من أجل التدليس

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 13:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة خمس أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وفق اذاعة موزاييك.


وكان المجلس الأعلى للقضاء كان أصدر سابقا قرارا بايقاف القاضية المذكورة عن العمل مع احالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار ايقافها عن العمل ،

وتحصلت على قرار إيقاف تنفيذ لقرار إيقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية، ليتم إرجاعها إلى سالف عملها مع نقلتها إلى مركز عمل اخر بإحدى المحاكم داخل الجمهورية.

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