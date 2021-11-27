تصدى للأعوان بسيف : محاصرة مجرم خطير محل 19منشور تفتيش في بن عروس

Publié le Samedi 27 Novembre 2021 - 10:03 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية ببن عروس ،واثر مداهمة ليلية من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير،محل 19منشور تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا تعلقت بترويج المخدرات وبيع الخمور خلسة ،وحاول المتهم الاعتداء على الأعوان بسيف للفرار الا أنهم تمكنوا من السيطرة عليه وإيقافه .

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه من أجل مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها، وبيع الخمور خلسة ،والاعتداء على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته .

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