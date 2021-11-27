العويني: لم يعد للقضاة أية ذريعة لعدم كشف حقيقة الاغتيالات

قال عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في مداخلة على قناة التاسعة انه لا مبرر للقضاء بان يتعلل بسيطرة النهضة على العدالة لأنه تم إقصاء اذرعها.وأضاف العويني " نحن اليوم في مرحلة جديدة ويجب الكشف عن كل الانتهاكات والمتورطين في التستر على ملف الاغتيالات".وتابع عبد الناصر العويني " لم يعد من المقبول ان يتراخى القضاة في الملف بذريعة سيطرة النهضة على القضاء".وكانت الدائرة المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قررت خلال الجلسة المنعقدة يوم أمس الجمعة، تأجيل النظر في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد الى يوم 29 مارس 2022 ، لإتمام بعض الأبحاث وتنفيذ الاحكام التحضيرية.وأفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس بأن المحكمة قررت الإفراج مؤقتا عن متهمين إثنين من جملة 15 متهما مشمولين بالمحاكمة.يذكر أنه تم إغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، يوم 6 فيفري 2013 بالرصاص أمام منزله، وما تزال عملية البحث عن حقيقة اغتياله وهوية القتلة وخلفياتهم جارية، رغم مرور ثماني سنوات .